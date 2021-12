Innerhalb von 24 Stunden kam es im Donbass zu sechs Beschussereignissen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurden im Donbass sechs Verstöße gegen die Waffenruhe verzeichnet, wobei keine Militärangehörigen verletzt wurden. Dies berichtete am Donnerstag, den 9. Dezember, das Pressezentrum des Hauptquartiers der Vereinigten Streitkräfte.

Die Separatisten feuerten insbesondere Granatwerfer verschiedener Systeme, großkalibrige Maschinengewehre und andere Kleinwaffen in Richtung New York sowie in der Nähe von Novoalexandrovka. Die Söldner eröffneten zweimal das Feuer auf Switlodarsk und setzten dabei Panzerabwehrgewehre, automatische Fahrzeuggranatwerfer und Handfeuerwaffen ein. In der Nähe von Luhansk beschoss der Feind ukrainische Stellungen mit Maschinengewehr-Panzerabwehrwaffen und automatischen Maschinengewehr-Granatwerfern.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei den Vereinigten Streitkräften keine Opfer gab.

Das Hauptquartier meldete außerdem, dass es am 9. Dezember um 7 Uhr morgens keine Verletzung des Waffenstillstandsregimes gegeben habe.

Am Vortag wurde berichtet, dass Separatisten Majorsk beschossen haben, wobei eines der Häuser von Anwohnern beschädigt wurde.

