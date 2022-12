Intelligence kommentierte Putins Besuch im Hauptquartier der "Sonderoperation"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Besuch von Kremlchef Wladimir Putin im Hauptquartier der so genannten „militärischen Sonderoperation“ am 16. Dezember sollte die kollektive Verantwortung für das Versagen im Krieg mit der Ukraine zeigen. Das britische Verteidigungsministerium teilte in einem Bericht vom 20. Dezember mit:

„Putin traf sich mit einer Reihe von hochrangigen Militärs, darunter Generalstabschef Waleri Gerassimow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Er bot an, Vorschläge für die nächsten Schritte der speziellen Militäroperation zu machen“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes wollte Putin bei diesem inszenierten Treffen offenbar die kollektive Verantwortung für die Militäroperationen in der Ukraine demonstrieren.

„Die Demonstration sollte Putin wahrscheinlich von der Verantwortung für militärische Misserfolge, hohe Todesraten und die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Mobilisierung freisprechen. Das TV-Material sollte wahrscheinlich auch dazu dienen, Gerüchte in den sozialen Medien über den Rücktritt von General Gerasimow zu zerstreuen“, so das britische Verteidigungsministerium…