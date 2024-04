Das Internationale Schadensregister hat in der ersten Stunde 18 Anträge erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der ersten Stunde des Internationalen Registers für Schäden durch die Aggression der Russischen Föderation haben 18 ukrainische Bürger eine Entschädigung beantragt. Darüber am Dienstag, 2. April, auf seiner Seite in Instagram sagte der Minister für auswärtige Angelegenheiten Dmitry Kuleba.

„Nur eine Stunde nach dem Start heute hat das Register bereits Anträge auf Entschädigung von den ersten 18 Ukrainern erhalten“, schrieb Kuleba.