Die Invasoren bewegten T-80 Panzer in Richtung Berdjansk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vorübergehend besetzten Stadt Mariupol wurde in der Nacht die Bewegung russischer T-80 Panzer in Richtung Berdjansk registriert. Dies berichtete am 5. September der Berater des Bürgermeisters der Stadt Petro Andrjuschtschenko.

„Wir stellen die Bewegung von schwerem Gerät fest. T-80 Panzer (frische Modernisierung) auf Schleppnetzen in der Nacht in Richtung Berdjansk“, bemerkte er.

Der Berater fügte hinzu, dass die Überführung von Panzern in der Dunkelheit eine übliche Taktik der Invasoren ist.

„Dazu kommt die technische Ausrüstung in Eskorte. Eklatante Verstärkungen von einem Abschnitt der Front zum anderen“, betonte Andrjuschtschenko.

Wir werden daran erinnern, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte die Offensive in Richtung Melitopol fortsetzen und in Richtung Rabotino-Novoprokopovka in der Region Saporischschja Erfolg hatten.