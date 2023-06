Invasoren haben Probleme mit der Logistik in den Buchten von Sewastopol - Humenjuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Logistikzentrum im Schwarzen Meer wird aufgrund der komplizierten Situation in den Buchten von Sewastopol auf der vorübergehend besetzten Krim von der Krim nach Noworossijsk verlegt. Natalja Humenjuk, Leiterin des Vereinigten Koordinations-Pressezentrums der Verteidigungskräfte im Süden, sagte dem Fernsehsender Espresso.

„Sie haben bereits einen Mangel an Treibstoff und Probleme mit der Munitionsversorgung. Deshalb laufen feindliche Schiffe und Raketenträger in russische Häfen Richtung Noworossijsk ein. Doch das Manövrieren großer feindlicher Amphibienschiffe geht weiter, indem sie die Buchten von Sewastopol anlaufen und dann in die Buchten von Noworossijsk fahren. Es gibt eine Neuausrichtung des Logistikzentrums mit einer Anziehungskraft in Richtung Noworossijsk“, bemerkte sie.

Nach Angaben von Humenjuk sind seit dem Morgen des 5. Juni 10 Schiffe im Schwarzen Meer in Alarmbereitschaft, darunter ein Raketenträger.