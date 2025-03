Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zu diesem Zweck hat die sogenannte Volksrepublik Luhansk ein „Gesetz“ zur Landaneignung verabschiedet, so das Zentrum für Nationalen Widerstand.

In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Luhansk vergibt die Besatzungsverwaltung Land an das russische Militär. Dies berichtet das Zentrum des nationalen Widerstands.

„Die Invasoren plündern weiterhin ukrainisches Land – in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Luhansk eine neue Welle der „Verteilung“ von abgepressten Grundstücken an Terroristen „Spezielle Militäroperation“ und Familien der toten Invasoren“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass zu diesem Zweck in der sogenannten „Luhansker Volksrepublik“ ein weiteres „Gesetz“ über die Aneignung von Grundstücken verabschiedet wurde.

„Sie nehmen Grundstücke unter jedem Vorwand weg: „falsche Dokumente“, fehlende russische Staatsbürgerschaft oder einfach, wenn das Land „unkultiviert“ ist. Selbst diese formalen Gründe sind manchmal überflüssig – es reicht, dass es einigen der Kollaborateure gefallen hat“, fügte das Zentrum für nationalen Widerstand hinzu. Zuvor wurde berichtet, dass die Invasoren in der Region Luhansk die Bevölkerung weiterhin daran hindern, das Internet zu nutzen. Die Invasoren planen, Studenten aus Luhansk zu schicken, um die Truppen zu unterhalten