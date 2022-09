IWF-Mission nimmt im Oktober ihre Arbeit auf - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hat in New York Gespräche mit der geschäftsführenden Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, geführt. Sie einigten sich auf den Start der Fondsmission im Oktober, wie der Pressedienst des Kabinetts am Dienstag, den 20. September, mitteilte.

Der Ministerpräsident informierte Georgieva über Maßnahmen zur Stabilisierung der internen Wirtschaftslage in der Ukraine, um die Wirtschaft auf „Kriegsfuß“ zu stellen, sowie über die rechtzeitige Vorlage des Staatshaushalts 2023 im Parlament.

„Ich danke dem IWF und Ihnen persönlich dafür, dass Sie schnell auf die Herausforderungen reagiert haben, mit denen die Ukraine im Zusammenhang mit der bewaffneten Aggression Russlands konfrontiert ist, und 1,4 Milliarden Dollar an Hilfe bereitgestellt haben. Wir sind darauf angewiesen, unsere aktive und enge Zusammenarbeit fortzusetzen, denn die Unterstützung des IWF ist die Grundlage für die weitere finanzielle Entwicklung unseres Landes“, sagte der Ministerpräsident.

Schmyhal und Georgieva erörterten den Start eines neuen Sonderprogramms. Beide Seiten kamen überein, dass eine IWF-Mission bereits im Oktober ihre Arbeit zu diesem Thema aufnehmen wird.

Kristalina Georgieva versicherte außerdem, dass der Internationale Währungsfonds ein unerschütterlicher Partner der Ukraine bleibt.