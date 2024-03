Jermak hat sich mit dem chinesischen Botschafter in der Ukraine getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, hat sich mit dem chinesischen Botschafter in der Ukraine, Fan Xianzhong, getroffen. Dies geht aus einer Mitteilung auf der Website des Präsidenten vom Mittwoch, 13. März, hervor.

„Die Gesprächspartner haben die Ergebnisse des Besuchs der chinesischen Delegation unter der Leitung des Sonderbeauftragten der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten Li Hui in der Ukraine in der vergangenen Woche zusammengefasst“, heißt es in der Mitteilung.

Andrij Jermak und Fan Xianzhong skizzierten die Richtungen der weiteren Zusammenarbeit, insbesondere zu den Themen, die in den Paragraphen der ukrainischen Friedensformel enthalten sind.

„Der Leiter des Präsidialamtes informierte über die Vorbereitung des Weltfriedensgipfels in der Schweiz auf der Ebene der Staatsoberhäupter“, heißt es in der Nachricht.