Ein Jugendlicher wurde bei einer Explosion in der Region Charkiw getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein 14-jähriger Junge ist bei einer Explosion im Dorf Studenok, Bezirk Isjum, Region Charkiw, ums Leben gekommen.

Dies teilte die Nationale Polizei der Region Charkiw mit. Ein 14-jähriger Junge war mit einem nicht identifizierten Sprengsatz in einer Tasche auf dem Fahrrad unterwegs, der explodierte. Der Minderjährige starb an Ort und Stelle an den Folgen von Splitterwunden…