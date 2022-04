Kadyrow sagt, Asowstal werde bald eingenommen, Putin sei dagegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angeordnet, die Erstürmung der ukrainischen Stellungen in der Anlage Azovstal in Mariupol abzubrechen, da er sie für unzweckmäßig hält. Dies wurde auf der Website des Kremls berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass Putin den Bericht von Verteidigungsminister Sergej Schojgu über den Fortgang des Krieges gegen die Ukraine und die Lage in Mariupol gehört hat.

„Ich halte die vorgeschlagene Erstürmung des Industriegebiets für unzweckmäßig. Ich ordne an, dass sie annulliert wird. In diesem Fall müssen wir daran denken – das heißt, wir müssen immer daran denken, aber in diesem Fall umso mehr -, das Leben und die Gesundheit unserer Soldaten und Offiziere zu schützen. Es ist nicht nötig, in diese Katakomben zu steigen und unterirdisch über diese Industrieanlagen zu kriechen. Blockieren Sie diese Industriezone, damit keine Fliege hindurchfliegt“, sagte der Präsident der Russischen Föderation.

Am Morgen des 21. April versprach der tschetschenische Staatschef Ramsan Kadyrow, dass das Werk Azovstal „vor oder nach dem Mittagessen“ eingenommen werde.

„Morgen, oder besser gesagt heute schon vor oder nach dem Mittagessen wird Azovstal vollständig unter der Kontrolle der Streitkräfte der Russischen Föderation stehen. Alles ist bereit, die Strategie ist bereit, die Soldaten sind bereit, es fehlt nur noch die Zeit“, betonte Kadyrow.