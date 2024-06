"Ich kann meiner Geliebten wegen meiner Verletzung nicht schreiben - ich bitte die Ärzte": Die Geschichte eines verwundeten Soldaten: SOZIALES | MENSCHEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Chirurgen setzen seine Knochen wieder zusammen: die Geschichte von Olexander, einem Soldaten, der im Sektor Awdijiwka verwundet wurde und in der Region Dnipro behandelt wird – Video

Der Soldat Olexander erlitt schwere Verletzungen an Beinen und Armen und musste 10 Mal operiert werden. am 8. Juni warfen russische Truppen im Sektor Awdijiwka von einer Drohne aus Sprengstoff auf ihn ab. Der Mann wurde zur Behandlung in die Region Dnipro gebracht. Die Chirurgen entfernten ein großes Fragment aus seinem Magen und alle seine Gliedmaßen sind nun mit externen Fixierungsvorrichtungen ausgestattet, um die Knochen zusammenwachsen zu lassen.