Kein Richter des Verfassungsgerichts hat eine Erklärung für 2022 abgegeben - Nationale Agentur für Korruptionsprävention

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Richter des Verfassungsgerichts haben Erklärungen für das Jahr 2021 abgegeben, aber keiner von ihnen hat bisher eine Erklärung für das Jahr 2022 abgegeben. Dies berichtete der Leiter der Nationalen Agentur für Korruptionsprävention Alexander Novikov in einem Interview mit Ukrinform.

„Bis heute haben zwei Richter des Verfassungsgerichts Erklärungen für das Jahr 2021 und keine für das Jahr 2022 abgegeben. Im Register der Erklärungen gibt es keinen separaten Block, in dem die Position eines Richters des Obersten Gerichtshofs angegeben wird, sie werden einfach als Richter bezeichnet“, sagte er.

Im Allgemeinen, so Novikov, gebe es eine positive Dynamik bei der Abgabe von Erklärungen unter Richtern. Sie reichen jährlich eine Tugenderklärung ein, die einen Absatz darüber enthält, ob in den Vorjahren Vermögenserklärungen abgegeben wurden.

„Schließlich könnten Richter, die dies nicht getan haben, möglicherweise ungenaue Angaben in der Tugenderklärung des Richters machen. Es ist also auch eine rechtliche Frage für sie. Sie sind einfach verpflichtet, sie vorzulegen, um keinen Anlass zu Zweifeln an ihrer Tugendhaftigkeit zu geben“, betonte der Leiter der Nationalen Agentur für Korruptionsbekämpfung.

Laut Nowikow haben fast 400 Tausend Beamte Erklärungen für das Jahr 2021 abgegeben, fast 300 Tausend für das Jahr 2022. Darunter befinden sich Zehntausende von Militärangehörigen.