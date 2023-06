Keine einzige Patriot-Anlage in der Ukraine zerstört - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass kein einziges Patriot-System in der Ukraine zerstört worden ist.

„Egal, wer uns in Russland erzählt, dass unsere Patriots zerstört wurden, sie sind alle da, sie funktionieren alle, sie schießen alle russische Raketen ab. Und sie schießen so effektiv wie möglich ab. Nicht ein einziger Petriot ist zerstört worden“, betonte Selenskyj in seiner traditionellen Videoansprache.

Der Präsident sagte, dass die ukrainischen Luftverteidiger im Laufe der Woche mehr als hundert Gruppen-Luftangriffe auf die Stellungen und die Rückseite des Feindes durchgeführt haben.

„Fast drei Dutzend Raketen und etwa fünfzig Kampfdrohnen wurden in sieben Tagen zerstört. Getrennt davon möchte ich die Verteidiger des Himmels in der Region Kiew erwähnen, die 96 Kiewer Flugabwehrraketenbrigade der Luftwaffe. Alle Kaliber und Dagger wurden bei diesen Angriffen zerstört“, sagte der Präsident.