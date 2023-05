In Kiew und einer Reihe von Regionen sind Alarme und Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den meisten Regionen der Ukraine ist Luftschutzalarm ausgerufen worden. In Kiew waren bereits Explosionen zu hören. Dies wurde am Montag, den 29. Mai bekannt.

„Es gibt Explosionen in der Stadt! In zentralen Gebieten. Bleiben Sie in den Schutzräumen! Die Rettungsdienste haben auf einen Anruf in der Nähe des Zentrums der Hauptstadt reagiert. Der Angriff auf Kiew geht weiter“, schrieb der Bürgermeister der Hauptstadt, Vitali Klitschko, auf Telegram.

Wenig später fügte er hinzu, dass die Raketentrümmer auf die Fahrbahn im Bezirk Obolonskij gefallen seien. Alle Einsatzkräfte sind nun auf dem Weg zum Unglücksort.

„Die Rettungs- und Feuerwehrkräfte sind dabei, die Raketentrümmer zu löschen, die auf der Fahrbahn im Obolonskij-Bezirk brennen“, sagte der Bürgermeister.

Die Militärverwaltung der Hauptstadt hat darauf hingewiesen, dass die Flugabwehr jetzt in Kiew aktiv ist.

Und der Militärjournalist Andrij Zaplijenko sagte, dass die Russen vorläufigen Berichten zufolge ballistische Raketen – Iskander und S-300 – auf Kiew abfeuerten.