In Kiew haben alle Einwohner Strom, aber 5 % haben keine Heizung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Stabilisierungssperren, die am Morgen in einigen Gebieten verhängt worden waren, wurden in Kiew aufgehoben.

Quelle: DTEK, KMVA

Wörtlich: „‚Ukrenergo‘ hob die Einschränkungen auf, die es ermöglichten, die Stromversorgung für alle Einwohner der Hauptstadt um 16:45 Uhr wiederherzustellen. Infolgedessen werden die Stabilisierungspläne nicht mehr angewandt.

Die Situation im Stromnetz ist immer noch schwierig, bleiben Sie also auf dem Laufenden.“

Details: Am Samstagmorgen meldete DTEK, dass in einigen Bezirken von Kiew Stabilisierungsstromausfälle angewandt wurden.

So gab es in Teilen der Bezirke Holosiivskyi, Shevchenkivskyi, Sviatoshynskyi und Solomianskyi planmäßige Stromausfälle. DTEK erklärte, dass die Elektrizitätswerke aufgrund beschädigter Anlagen nicht alle Bewohner dieser Bezirke mit Strom versorgen konnten.

Gleichzeitig meldete die KCSA, dass nach dem russischen Raketenangriff vom 9. März derzeit 5 % der Kiewer ohne Wärme sind.

VIDEO DES TAGES „Derzeit sind 5 % der Verbraucher in der Stadt ohne Wärme. Das Hauptproblem ist die große Zahl der durch den Brand beschädigten Stromleitungen. Erst ihre Wiederherstellung ermöglicht es, die Pumpen des Fernwärmesystems anzuschließen. Die Arbeiten sind im Gange. Laut Plan werden wir heute die Wärmeversorgung vollständig wiederherstellen. Die Wasserversorgung funktioniert wie gewohnt. Es gab keine Stromausfälle“, sagte Sergey Popko, Leiter der KMVA.