Kiew wird auf dem Normandie-Treffen bestehen - Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine wird nicht aufhören, an der Organisation eines Treffens der Führer des Normandie-Quartetts zu arbeiten, um zu verhindern, dass Russland dieses Format der Gespräche über den Donbass zunichte macht. Dies sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Montag, den 15. November, in der Talkshow Swoboda Slowa.

„Wir werden nicht zulassen, dass Russland das Normandie-Format durch fremde Hände zerstört. Wir werden darauf bestehen, dass ein Ministertreffen unter Beteiligung von (dem russischen Außenminister Sergej – Anm. d. Red.) Lawrow stattfindet“, so der Diplomat.

Er merkte jedoch an, dass die Vertreter des Kremls „gezwungen werden sollten, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und zu verhandeln, ohne mit den Waffen zu rasseln“…