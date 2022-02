Kiew hat das Ziel des Treffens im Normandie-Format zum Ausdruck gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Freigabe der Arbeit der Trilateralen Kontaktgruppe ist das Hauptziel der Ukraine beim Treffen der politischen Berater der Staats- und Regierungschefs des Normandie-Formats, das morgen in Berlin stattfindet. Außenminister Dmytro Kuleba sprach am Mittwoch, den 9. Februar, über die Erwartungen an die Gespräche.

„Der Maximalplan besteht darin, die Arbeit der Trilateralen Kontaktgruppe zu deblockieren. Ich sitze heute hier mit Ihnen bei einem Briefing, und parallel dazu erhalte ich Nachrichten – das sind die Berichte über die Sitzung der Trilateralen Kontaktgruppe zum Donbass. Und wieder stelle ich fest, dass alles stillsteht – Diskussionen, Diskussionen, aber der Prozess kommt nicht voran. Daher muss die Arbeit der Trilateralen Kontaktgruppe für den Donbass freigegeben werden. Dies erfordert den politischen Willen der Russischen Föderation. Und daran werden wir morgen arbeiten“, sagte er.

Sobald die Arbeit der Trilateralen Kontaktgruppe für den Donbass nicht mehr blockiert ist, so der Minister, wird die Lösung von Sicherheitsfragen Vorrang haben, gefolgt von humanitären Fragen.

„Nach und nach wird es möglich sein, sich politischen Themen zu nähern. Aber die Sicherheit hat weiterhin oberste Priorität“, sagte Kuleba.

Ihm zufolge hat sich die Sicherheitslage im Donbass seit dem letzten Treffen im Normandie-Format verbessert.

„Im Prinzip herrscht im Donbass trotz der mächtigen russischen Militärgruppierung entlang unserer Grenze und in den besetzten Gebieten eine relative Ruhe. Die Situation ist besser als noch vor einem Monat. Dies ist auch der Impuls, der vom letzten Treffen der Berater des Normandie-Formats ausgegangen ist. Ich denke, es wird wieder ein langes, hartes Gespräch geben, ich denke, Russland wird wieder auf einem direkten Dialog bestehen, wird wieder eine Ablehnung von uns erhalten, aber die Diplomatie hat keine andere Möglichkeit als zu reden und Lösungen zu finden, ohne ihre roten Linien zu überschreiten. Genau das wird unsere Delegation morgen tun“, sagte Kuleba.