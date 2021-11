Kiva übergab der Polizei zwei Pistolen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Abgeordnete Illja Kywa hat den Strafverfolgungsbehörden zwei Pistolen sowie die Genehmigungen für deren Lagerung übergeben. Dies berichtet die Kommunikationsabteilung der Nationalen Polizei der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass Kivas Genehmigungen für den Besitz und das Führen von Prädikatswaffen gemäß der Anordnung des Innenministeriums der Ukraine vom 16. November 2021 ¹ 680 o/s aufgehoben wurden.

„Heute, am 18. November, übergab Ilya Kiva zwei preisgekrönte Pistolen – Glock-19 und APS und Genehmigungen für ihre Lagerung an Mitarbeiter der Einheit für die Kontrolle über den Verkehr von Waffen in Kiew,“ – so in einem Polizeibericht…