Die Kommunikation wird in den Regionen Cherson und Saporischschja wiederhergestellt - Ministerium für digitale Transformation

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Kommunikation in den Regionen Cherson und Saporischschja sind bereits im Gange. Der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für digitale Transformation Mykhailo Fyodorov hat gesagt.

„Die Besetzer haben die Kommunikation und das Internet in den Regionen Cherson und einem Teil von Saporischschja unterbrochen. Die Gründe für die fehlende Kommunikation waren die Unterbrechung von Glasfaser-Backbone-Leitungen und die Trennung der Geräte der Betreiber in diesen Regionen von der Stromversorgung. Die Arbeiten sind bereits im Gange und die Verbindung wird wiederhergestellt“, hieß es in der Erklärung.