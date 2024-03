Kommunikationszentrum der russischen Marine getroffen: Satellitenfotos sind aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Satellitenbilder, die am Sonntag, den 24. März, aufgenommen wurden, haben die Beschädigung eines Gebäudes in Sewastopol bestätigt, in dem sich wahrscheinlich das Kommunikationszentrum der russischen Schwarzmeerflotte befindet. Das Foto mit den Folgen des Anschlags wurde von Radio Liberty veröffentlicht.

Die Bilder zeigen eindeutig schwer beschädigte Gebäude in der Rudneva Straße in Sewastopol.

Vergleicht man die Satellitenbilder dieser Gegend vom 21. und 24. März, so wird deutlich, dass das Dach des Gebäudes nach dem Einschlag zusammengebrochen ist. In der Nähe des Gebäudes sind auch Fahrzeuge der Feuerwehr zu sehen.

Wir erinnern daran, dass gestern Abend auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten Krim eine Reihe von Explosionen zu hören war. Danach gab es Berichte über Einschläge von Marschflugkörpern im Hauptkommunikationszentrum der russischen Schwarzmeerflotte im besetzten Sewastopol. Die Informationen wurden von Osinttechnical im Netzwerk X, Telegram-Kanal Crimean wind veröffentlicht. „Es sieht so aus, als ob mindestens drei ukrainische Storm Shadow Marschflugkörper gerade das Hauptkommunikationszentrum der russischen Schwarzmeerflotte getroffen haben“, stellte Osinttechnical fest. Crimean Wind berichtet, dass die Raketen das spezielle Kommunikationszentrum getroffen haben.

Später teilte das Direktorat für strategische Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte mit, dass die Verteidigungskräfte die Einrichtungen der russischen Angreifer in Sewastopol getroffen hätten. Zwei Landungsschiffe Jamal und Asow wurden zerstört. Auch das Kommunikationszentrum der russischen Besatzungstruppen und mehrere Infrastruktureinrichtungen der russischen Schwarzmeerflotte im vorübergehend besetzten Sewastopol wurden getroffen.