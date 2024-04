Der Kraftwerksblock des Kernkraftwerks Chmelnyzkyj, der außer Betrieb war, ist auf seine maximale Kapazität gebracht worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Kraftwerksblock des Kernkraftwerks Chmelnyzkyj, der außer Betrieb ist, wurde auf die maximal mögliche Leistung gebracht. Dies teilte der Pressedienst von Energoatom am Dienstag, den 2. April mit.

„Der Kraftwerksblock des Kernkraftwerks Chmelnyzkyj wurde nach der Reparatur auf die maximal mögliche Kapazität gebracht“, heißt es in der Meldung.

Dieser Kraftwerksblock wurde zwei Wochen früher als geplant wieder in Betrieb genommen.

Erinnern Sie sich, am 31. März wurde bekannt, dass nach der Reparatur einer der Blöcke des KKW Chmelnyzkyj an die Arbeit angeschlossen wurde. Aufgrund der von Ukrenergo auferlegten Einschränkungen lieferte der Block des KKW Chmelnyzkyj 300 MWh an das Energiesystem.

Zuvor war Kernbrennstoff des US-Unternehmens Westinghouse für zwei Blöcke des KKW Chmelnyzkyj geliefert worden.