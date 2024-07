Kudrytskyj: Der Angriff auf ein Kraftwerk in der westlichen Region wird den Zeitplan für die Stromausfälle nicht beeinflussen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der CEO von Ukrenerho, Kudrytskyj, sagte, dass der Angriff auf ein Kraftwerk in der westlichen Region keinen Einfluss auf den Zeitplan für die Stromausfälle am 10. Juli haben wird. Was ist bekannt

Trotz des nächtlichen Drohnenangriffs auf Stromanlagen in der Westukraine sollte der Zeitplan für die Stromausfälle für heute unverändert bleiben, sagte Wladimir Kudrytskyj, Vorstandsvorsitzender der NPC Ukrenerho, am Morgen des 10. Juli.

Dies berichtet der Pressedienst von Ukrenerho unter Berufung auf Kudrytskyjs Worte im Fernsehsender We Are Ukraine+.

Laut Kudrytskyj ist die Situation mit Ausnahme der Frontgebiete, in denen die Verbraucher aufgrund des ständigen Beschusses ohne Strom sind, weil die Stromnetze beschädigt sind, in allen anderen Regionen gleich, plus oder minus eins. Und das gilt ihm zufolge auch für die westliche Region, „wo die Russen erst vor wenigen Stunden einen ziemlich schweren Angriff auf die Ukrenerho-Anlage verübt haben.

„Aber trotz der Schäden haben wir nicht vor, den Zeitplan in der westlichen Region in irgendeiner Weise zu ändern. Das heißt, in den westlichen, südlichen, zentralen, südlichen und östlichen Regionen, mit Ausnahme der Frontgebiete, ist die Situation der Stromversorgung ungefähr gleich“, sagte Kudrytskyj.

In der Nacht des 10. Juli griff eine russische Drohne während eines Luftangriffsalarms eine Stromanlage in der Region Riwne an. Infolgedessen waren Haushalte und Industriekunden von der Stromversorgung abgeschnitten. Ab 7:00 Uhr morgens war die Stromversorgung für alle Verbraucher wiederhergestellt. Die Notreparaturen sind im Gange.