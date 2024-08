Kuleba besucht Polen und Belgien am 28: und 29. August: Was ist der Zweck des Besuchs?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 29. August wird der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba an einem informellen Treffen der EU-Außenminister in Brüssel teilnehmen

Am 28. und 29. August wird der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zu einem Arbeitsbesuch nach Polen und Belgien reisen, um eine Reihe bilateraler Treffen abzuhalten.

Dies teilte der Pressedienst des Außenministeriums der Ukraine mit.

Insbesondere wird Kuleba am 28. August bilaterale Gespräche mit seinem polnischen Amtskollegen Radoslaw Sikorski in Polen führen. Der ukrainische und der polnische Minister werden auch an dem Forum Campus – die Zukunft Polens in Olsztyn teilnehmen.

Am 29. August wird der ukrainische Außenminister in Brüssel an einem informellen Treffen der EU-Außenminister teilnehmen.

Es wird erwartet, dass die wichtigsten Diskussionsthemen die Verstärkung der militärischen Unterstützung für die Ukraine durch die EU und ihre Mitgliedstaaten sowie die Stärkung der Luftverteidigungskapazitäten sein werden. Die Parteien werden auch den Fortschritt der Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU erörtern, um auf dem Weg zum zweiten Friedensgipfel eine möglichst breite weltweite Unterstützung für die „Friedensformel“ zu gewinnen.

Zuvor hatte der Hohe Vertreter der EU, Josep Borrell, ein Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba angekündigt, um über die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung zu sprechen. Er betonte auch, dass die Aufhebung der Beschränkungen für Angriffe westlicher Waffen auf das Territorium der Russischen Föderation die ukrainische Selbstverteidigung stärken würde.