Kuleba und Szijjártó hatten ein längeres Treffen in Brüssel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat sich mit seinem ungarischen Amtskollegen Péter Szijjártó in Brüssel getroffen. Wie der Außenminister am Mittwoch, den 3. April, auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X mitteilte, war das Treffen langwierig.

Nach Angaben von Kuleba haben er und Szijjarto vereinbart, Maßnahmen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen der Ukraine und Ungarn zu ergreifen.

„Wir waren uns einig, dass in den letzten Wochen eine Reihe von Schritten unternommen wurden, um Probleme in unseren bilateralen Beziehungen zu überwinden. Angesichts dieser positiven Dynamik erwarten wir weitere konstruktive Entwicklungen in den kommenden Tagen und Wochen“, schrieb Kuleba.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Peter Szijjarto sagte, dass Ungarn, das ab dem 1. Juli den rotierenden Vorsitz im Rat der Europäischen Union innehaben wird, sich für den Beitritt Georgiens und Moldawiens zur EU einsetzen wird, nicht aber für den der Ukraine. Er sagte, die Beitrittsverhandlungen würden sich auf die „tatsächliche Leistung“ der Kandidatenländer konzentrieren und nicht auf „politischen Druck“.