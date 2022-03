Kuleba: Wir werden kein Ultimatum stellen und Russlands Launen nicht nachgeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine wird bei den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges weder auf Ultimaten noch auf russische Launen eingehen, erklärte Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag, den 1. März.

„Verhandlungen sind Verhandlungen und wir werden reden und nach Lösungen suchen. Aber wir werden die russischen Ultimaten und Launen nicht befolgen“, sagte der Minister.

Er sagte, die ukrainische Delegation werde über ihren Standpunkt entscheiden und gegebenenfalls ein neues Treffen mit der russischen Delegation vorbereiten.

„Wir analysieren jetzt, was gestern passiert ist, die erklärten Positionen, der Präsident ist bis ins kleinste Detail über das gestrige Gespräch informiert worden. Wir werden über unseren Standpunkt entscheiden und uns dann gegebenenfalls auf die nächste Sitzung vorbereiten. Wir sind der Meinung, dass es ein solches Treffen geben sollte, weil die Ukraine an die Diplomatie glaubt und wir zu einer diplomatischen Lösung dieses Konflikts bereit sind“, sagte Kuleba während eines Online-Briefings am Dienstag…