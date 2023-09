In Kursk hat eine Drohne das Gebäude des Innenministeriums getroffen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der russischen Stadt Kursk waren am Morgen des 25. Septembers Explosionen zu hören. Eine ukrainische Drohne hat das Gebäude des Innenministeriums der Russischen Föderation getroffen. Darüber berichtet LIGA.net unter Berufung auf die Hauptdirektion des Geheimdienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Wie eine Quelle im Nachrichtendienst feststellte, ist dies eine Fortsetzung der Angriffe in Kursk, insbesondere auf das Gebäude des FSB der Russischen Föderation und die Ölraffinerie.

Am Morgen wurden in Kursk Explosionen gemeldet, die angeblich auf einen Drohnenangriff zurückzuführen sind. Die Russen behaupteten, dass über einem der Bezirke der Stadt schwarzer Rauch aufsteigt.

Erinnern Sie sich, 24. September in Kursk feierte den Tag der Stadt, aber am Nachmittag gab es Explosionen. Es wurde über einen Volltreffer auf das Gebäude des FSB der Russischen Föderation berichtet, und später wurde bekannt, dass mehr auf die Ölraffinerie in der Nähe des örtlichen Flugplatzes geflogen wurde.