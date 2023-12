Kyivstar hat einige weitere Dienste wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Büro des Mobilfunkbetreibers Kyivstar berichtet, dass der Zugang zum Sprachdienst, insbesondere zum Roaming, zur mobilen Datenübertragung, zum Internetdienst für zu Hause und zum VPN-Dienst (Virtual Private Network) bereits wiederhergestellt ist und dass der Zugang zum M2M-Dienst für Geschäftskunden wieder aufgenommen wurde.

Der SMS-Dienst ist immer noch nicht verfügbar.

„Höchstwahrscheinlich plant das Unternehmen, den SMS-Service wiederherzustellen. Die Wiederaufnahme der Dienste erfolgt schrittweise und unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen“, erklärte das Unternehmen.

Es wird berichtet, dass es in einigen Siedlungen, zum Beispiel in Kiew, lokale Probleme mit der Verfügbarkeit von Internet zu Hause gibt.

„Ja, während sich das Netz stabilisiert, kann die mobile Datenübertragung langsamer funktionieren. Das ist aus Sicherheitsgründen notwendig“, fügte das Unternehmen hinzu.

Am 12. Dezember meldete Kyivstar einen großflächigen Ausfall in seinem Netz. In einigen Regionen funktionierte neben der mobilen Kommunikation auch das kabelgebundene Internet nicht. Später bestätigte das Unternehmen die Informationen über den Cyberangriff.