Die Lage an der Ostfront bleibt schwierig - Syrskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Lage an der Ostfront bleibt schwierig. Das berichtete das Military Media Center am 30. August unter Berufung auf den Kommandeur der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj.

„Unsere Einheiten halten die feindliche Offensive in Richtung Kupjansko-Lymany weiterhin auf. Die hartnäckigsten Kämpfe finden in den Gebieten der Siedlungen Raigorodka und Kovalevka statt, wo der Feind trotz Verlusten versucht, die Verteidigung zu durchbrechen, indem er Sturmtruppen auf gepanzerten Fahrzeugen einsetzt“, so der Generaloberst.

Gleichzeitig gruppiert sich der Feind neu und bringt neue Einheiten aus dem Gebiet der Russischen Föderation heran, um die Zahl und die Kampfkraft seiner Truppen zu erhöhen.

„In Richtung Bachmut finden täglich heiße Gefechte statt. Der Feind versucht, verlorene Stellungen um jeden Preis zurückzuerobern und greift unsere Einheiten mehrmals am Tag an. Wir ergreifen alle Maßnahmen, um die Pläne des Feindes zu durchkreuzen und rücken allmählich vor“, betonte der Kommandeur.

Laut Syrskyj finden in den Gebieten Bachmut, Kurdyumivka, Yagodnoye und Andrijevka intensive Kämpfe statt, weshalb diesen Gebieten besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.