Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei dem Angriff auf den Militärflugplatz von Kuschtschewsk in der Region Krasnodar der Russischen Föderation wurde ein Lager mit Ausrüstung für die Bombenkonversion zerstört. Dies berichtete der Journalist Andrij Zaplijenko am Samstag, den 27. April in Telegram.

„Auf dem Flugplatz des Dorfes Kuschtschewsk wurde heute ein Lagerhaus mit „gelenkten Planungs- und Korrekturmodulen“ zerstört, die Fliegerbomben in eine Furchenmunition (KAB – Anm. d. Red.) verwandeln, die 70 Kilometer weit fliegen kann“, schrieb er.

Zaplijenko kam offenbar zu dieser Schlussfolgerung, nachdem er ein Video gesehen hatte, das heute Morgen in russischen Blogs veröffentlicht wurde. Es zeigt Feuerwehrleute, die um ein zerstörtes Lagerhaus auf dem Flugplatz herumgehen. In der Nähe befinden sich auch Su-34-Frontbomber, die bereits ihre Motoren eingeschaltet haben und sich möglicherweise darauf vorbereiten, nach dem Drohnenangriff ihren Standort zu wechseln.

Wir erinnern daran, dass am Samstagabend Drohnen den Militärflugplatz von Kuschtschewsk, Slowjansk und die Raffinerie Ilsk in der Region Krasnodar in Russland sowie andere Einrichtungen angegriffen haben. Später berichteten die Massenmedien, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine hinter dem Angriff steckte, während das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe angeblich 68 „ukrainische Drohnen“ abgeschossen.