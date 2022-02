Lasst uns in Den Haag beweisen, dass Putin der Hauptkriegsverbrecher des 21: Jahrhunderts ist - Wenediktowa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa hat versprochen, in Den Haag zu beweisen, dass Putin ein Mörder und der Hauptkriegsverbrecher des 21. Jahrhunderts ist. Dies sagte sie in einer Videobotschaft.

„Bürger Putin. Normalerweise nenne ich keine Namen und halte mich an die Unschuldsvermutung. Aber nicht in Ihrem Fall. Wir werden vor einem fairen Gericht beweisen, dass Sie ein Mörder und der größte Kriegsverbrecher des 21. Jahrhunderts sind. Ich erkläre dies für das Protokoll. Als Generalstaatsanwalt des souveränen Staates Ukraine in dessen Grenzen, nicht in Ihren. Als möglicher zukünftiger Chefankläger an einem internationalen Gericht. Die Zeit wird kommen – wir werden es Ihnen in Den Haag erzählen“, sagte Wenediktowa.

Sie erklärte, die USA seien bereit, Experten für Kriegsverbrechen und Militäranalysten in die Ukraine zu entsenden.

„Unglaublich starke Unterstützung unserer US-Partner im Kampf der Ukraine für den Frieden in unserem Heimatland. Es fand ein Online-Treffen mit Vertretern des Büros für globale Strafjustiz des US-Außenministeriums statt: Sonderbeauftragter Michael Kozak, 3. US-Botschafter für Kriegsverbrechen John Clint Williamson, Senior Policy Advisor David Mendel-Anthony und Emma Gilligan – Leiterin der Ukraine“, sagte Veniktova.

Ihrer Meinung nach braucht die Ukraine jetzt die besten Völkerrechtsexperten und Juristen, die mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zusammengearbeitet haben.

„Die Verbrechen des Aggressors müssen auf jeden Fall bestraft werden, und das Wissen und die Erfahrung der Welt sind für diese Aufgabe sehr wichtig“, sagte der Generalstaatsanwalt…