Im Laufe des Tages kam es zu etwa 30 militärischen Zusammenstößen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte veröffentlichte Daten über die russische Invasion mit Stand vom Montagabend, 31. Juli.

„Im Laufe des Tages hat der Feind neun Raketen- und 39 Luftangriffe geflogen und 35 Granaten aus Mehrfachraketenwerfern auf die Stellungen unserer Truppen und Siedlungen abgefeuert. Leider gibt es Tote und Verwundete unter der Zivilbevölkerung, vor allem Kinder. Wohnhäuser und andere zivile Infrastrukturen wurden zerstört“, heißt es in einer Zusammenfassung des Generalstabs.

Nach Angaben des Generalstabs kam es im Laufe des Tages zu etwa 30 militärischen Zusammenstößen.

Es wird berichtet, dass die ukrainischen Kämpfer in Richtung Kupjansk die Verteidigung standhaft halten, feindliche Angriffe östlich von Berestowoje im Gebiet Charkiw und in der Nähe von Nowoselowskoje im Gebiet Luhansk erfolgreich abwehren und die Offensive der russischen Truppen in den Gebieten Marjinka und Pobeda weiterhin aufhalten.

In den Richtungen Saporischschja und Cherson konzentriert der Feind seine Hauptanstrengungen darauf, den weiteren Vormarsch unserer Truppen zu verhindern.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte setzen die Offensivoperationen in Richtung Melitopol und Berdjansk fort, konsolidieren sich an den erreichten Grenzen, fügen den identifizierten feindlichen Zielen durch Artilleriebeschuss Schaden zu und führen Gegenbatteriemaßnahmen durch.

„Die russischen Angreifer nutzen weiterhin die zivile Infrastruktur auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten Siedlungen. So hat der Feind in den Räumlichkeiten des Bergbau-Präventoriums in Nishnij Nagoltschik, Gebiet Luhansk, etwa 100 russische Soldaten und in der Ortschaft Semikosowka, Gebiet Luhansk, in den Gebäuden einer Bildungseinrichtung mehr als hundert Angreifer untergebracht“, heißt es in der Zusammenfassung.

Die Luftstreitkräfte der Verteidigungskräfte führten sieben Angriffe auf Gebiete durch, in denen feindliches Personal, Waffen und militärische Ausrüstung konzentriert waren, und drei auf feindliche Flugabwehrraketensysteme.

Raketentruppen und Artillerieeinheiten trafen zwei feindliche Boden-Luft-Raketensysteme, ein schweres Flammenwerfersystem TOS-1A Solntsek, ein Artilleriefahrzeug in einer Feuerstellung und vier Bereiche, in denen sich feindliches Personal befand.