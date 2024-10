Die Leiterin der MSEC in der Region Mykolajiw wurde im Besitz von 450.000 Dollar und des russischen Passes ihres Sohnes erwischt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Jahr 2023 stellte die Beamtin sich und ihrem Sohn die 2. Behindertengruppe aus, um Leistungen vom Staat zu erhalten.

Der Sicherheitsdienst entlarvte die Leiterin des regionalen Zentrums für medizinisches und soziales Fachwissen des Regionalrats von Mykolajiw wegen Korruptionsplänen, um die Mobilisierung zu umgehen. Bei der Durchsuchung wurden bei ihr mehr als 450 Tausend Dollar und eine Schmucksammlung gefunden. Dies berichtete der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Dienstag, den 22. Oktober.

Der größte Teil des beschlagnahmten Geldes und des Schmucks wurde im Haus ihres Sohnes gefunden – einem Praktikanten an einer medizinischen Universität, bei dem ebenfalls ein russischer Pass gefunden wurde. Der junge Mann hatte die russische Staatsbürgerschaft vor dem Ausbruch des Krieges im ehemaligen russischen Generalkonsulat in Odessa erhalten.

Um illegale Einkünfte zu verbergen, meldete die Beamtin außerdem drei nicht gemeldete Wohnungen für ihren Sohn an.

Den Ermittlungen zufolge hat die Leiterin der MSEC in den Jahren 2015-2023 in ihren Erklärungen nur offizielle Einkünfte in Höhe von etwas mehr als 2 Millionen Hrywnja angegeben.

Im Jahr 2023 stellte die Beamtin außerdem für sich und ihren Sohn die 2. Gruppe der Behinderung aus, um zusätzliche Leistungen und Sozialzahlungen vom Staat zu erhalten.

Auf der Grundlage der erhaltenen Materialien wird die Frage der Verdachtsmeldung gegen sie entschieden.

Wir werden daran erinnern, dass die Leiterin der MSEC in der Region Chmelnyzkyj und ihre Verwandten bei Durchsuchungen 6 Millionen Dollar in bar und viele andere Vermögenswerte gefunden haben.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass auf Fälle von Korruption bei der Arbeit von medizinischen und sozialen Kompetenzzentren reagiert werden würde. Insbesondere werden personelle Umbesetzungen erwartet.