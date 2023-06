Der letzte Block des KKW Saporischschja könnte in die Kaltabschaltung übergehen - Energoatom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Präsident von Energoatom, Petro Kotin, räumt ein, dass der letzte der sechs Blöcke des besetzten Kernkraftwerks Saporischschja, der sich noch in der heißen Phase der Abschaltung befand, möglicherweise in die kalte Phase der Abschaltung überführt wird, da der Wasserstand im Kachowka-Stausee gesunken ist, nachdem die russischen Truppen das Wasserkraftwerk Kachowka gesprengt haben. Dies sagte er in einem am 8. Juni ausgestrahlten TV-Marathon.

„Ich denke, wir werden jetzt eine Entscheidung über die Überführung des letzten Blocks in den kalten Zustand treffen, danach wird er dieses Wasser, das jetzt für das KKW im Kühlteich ausreicht, tatsächlich nicht mehr verbrauchen“, sagte er.

Laut Kotin liegt der Wasserstand in den Becken des KKW ZNPP derzeit bei einem Höchststand von 16,6 m.

„Wenn die Blöcke funktionieren, kann das Kraftwerk 1-1,5 Monate lang in diesem Modus ohne zusätzliche Stromquellen in den Teichen betrieben werden. Danach ist es notwendig, die Blöcke in einen kalten Zustand zu versetzen, und unter dieser Bedingung wird es für eine ziemlich lange Zeit kein Wasser geben, es könnten Jahre sein“, erklärte der Leiter von Energoatom.

Gleichzeitig könne die Situation kritisch werden, wenn die Teiche abgelassen würden. Kotin wies darauf hin, dass es eine Reihe von Notfallmaßnahmen gebe, um die Wasserversorgung des ZNPP in jedem Fall sicherzustellen. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Ukraine nicht die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen garantieren kann, solange die Anlage besetzt ist.