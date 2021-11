Ljaschko über anonymes Impfzentrum in Uschhorod: Es handelt sich um eine Fälschung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Gesundheitsministerium hat eine Überprüfung der Informationen über die Eröffnung eines anonymen Coronavirus-Impfzentrums in der Region Transkarpaten eingeleitet. Dies erklärte der Leiter des Ministeriums, Wiktor Ljaschko, am Freitag, den 19. November, in einer Sendung des Fernsehkanals 1.

„Das ist eine Fälschung, niemand weiß, was dort in den Unterkarpaten eröffnet wurde, wir prüfen das. Ich weiß nicht, wer sich was ausgedacht hat – wir werden die Informationen überprüfen, gestern habe ich mit dem Direktor der Abteilung darüber gesprochen“, – sagte der Minister.

Er betonte, dass der Mechanismus der so genannten „Covid-Amnestie“ für diejenigen, die eine gefälschte Impfbescheinigung gegen COVID-19 gekauft haben, keine Anonymität impliziert.

„Anonymität ist dort nicht vorgesehen. Wir wollen, dass alles in das elektronische Gesundheitssystem eingegeben wird“, stellte Ljaschko klar…