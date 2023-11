Die Luftabwehr hat in der Nacht alle 14 feindlichen Shaheds abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 22. November hat die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine zusammen mit der Luftabwehr der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine und der Nationalgarde alle 14 feindlichen Drohnen „Shahed-131/136“ zerstört. Dies berichtete der Pressedienst der Streitkräfte in Telegrm.

Nach Angaben des Militärs griffen russische Truppen von 20:00 Uhr abends am 21. November bis 03:00 Uhr am 22. November aus südöstlicher Richtung (Primorsko-Achtarsk – RF) 14 Kampfdrohnen „Shahed“ und Marschflugkörper Ch-22 – aus Flugzeugen Tu22M3 aus derselben Richtung an.

An der Abwehr des Luftangriffs waren Einheiten mobiler Schießgruppen, Kampfflugzeuge und Flugabwehrraketen in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja, Kiew, Schytomyr, Winnyzja und Khmelnitsky beteiligt.

Die Cruise Missile Ch-22 hat ihr Ziel nicht erreicht, ist in der Region Saporischschja im offenen Gelände niedergegangen, die Druckwelle hat Privathäuser von Bürgern beschädigt. Vorläufig, ohne Opfer.