Die Luftabwehr hat in der Nacht mehrere Raketen und 19 "Shaheds" abgeschossen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht zum 11. November einen kombinierten Luftangriff auf das Gebiet der Ukraine gestartet. Die Luftabwehr schoss 19 „Shaheds“ sowie mehrere feindliche Raketen ab. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Luftalarm gegen 19:00 Uhr am 10. November begann und bis 03:00 Uhr am 11. November andauerte. Während dieser Zeit griffen die Russen die Ukraine mit Drohnenangriffen und mehreren Raketen verschiedener Typen an.

Insbesondere wurden bei dem Angriff eingesetzt:

31 Shahed-136/131 Angriffsdrohnen in drei Richtungen – Primorsko-Achtarsk, Kursk – RF und Kap Chauda – vorübergehend besetzte Gebiete der Krim;

eine X-31 Lenkflugzeugrakete – aus den Gewässern des Schwarzen Meeres;

P-800 Onyx Anti-Schiffsrakete – aus der besetzten Krim;

S-300 Flugabwehrlenkrakete – aus der Region Belgorod. Als Ergebnis der Luftangriffe wurden 19 feindliche Shahed-136/131 Kampfdrohnen zerstört.

Wie die Luftwaffe feststellte, wurden die meisten Kampfdrohnen von den russischen Angreifern auf die Grenzregionen gerichtet. Die Luftabwehr arbeitete in den Regionen Odessa, Dnipropetrowsk, Charkiw, Poltawa, Sumy, Kirowohrad und Kiew.

Wir erinnern daran, dass feindliche Drohnen, die aus südlicher Richtung flogen, an den Zufahrten nach Kiew zerstört wurden.

Am Morgen des 11. November griffen die Russen die Hauptstadt jedoch erneut an und feuerten ballistische Raketen in Richtung Kiew. Das Luftabwehrsystem funktionierte.