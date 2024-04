Die Luftverteidigungskräfte haben 14 Drohnen und zwei Ch-59-Raketen zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht mit 17 „Shaheds“ angegriffen. Die Luftabwehr zerstörte 14 von ihnen sowie zwei Marschflugkörper Ch-59. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Mittwoch, den 10. April mit.

„In der Nacht zum 10. April 2024 griff der Feind von Kap Chauda aus 17 Kampfdrohnen vom Typ Shahed-131/136, zwei Iskander-K-Marschflugkörper und einen ballistischen Flugkörper Iskander-M von der besetzten Krim aus an“, heißt es in dem Bericht.

Als Ergebnis der Luftangriffe schossen die ukrainischen Verteidigungskräfte zwei Ch-59 Lenkflugkörper in der Region Odessa und 14 Kampfdrohnen vom Typ „Shahed-131/136“ in den Regionen Odessa und Mykolajiw ab.

An der Abwehr des Luftangriffs waren Luftstreitkräfte, Flugabwehrraketeneinheiten, mobile Feuergruppen und Mittel der elektronischen Kriegsführung beteiligt.

Erinnern Sie sich, dass die Russen am frühen Morgen Odessa und die Region mit Raketen beschossen. In der Stadt war eine Explosion zu hören. Es wurde auch berichtet, dass es in Mykolajiw während des Luftalarms Explosionen gab.