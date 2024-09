Die Luftverteidigungskräfte haben in sechs Regionen 20 "Shahedin" abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftabwehr arbeitete in den Regionen Kiew, Cherson, Tscherkassy, Sumy, Dnipropetrowsk und Poltawa.

In der Nacht des 11. September wehrten die Luftabwehrkräfte einen massiven feindlichen Luftangriff erfolgreich ab. Dies meldeten die Luftverteidigungskräfte der Streitkräfte der Ukraine im Telegram.

Die russischen Streitkräfte griffen die Ukraine mit Iskander-M ballistischen Raketen, zwei S-300 Flugabwehrlenkraketen, sechs Ch-31P Anti-Radar-Raketen und 25 Shahed Kampfdrohnen an.

Infolge der Luftangriffe wurden 20 Kampfdrohnen abgeschossen und fünf feindliche Drohnen gingen auf ukrainischem Territorium verloren (es liegen keine Informationen über Opfer oder Schäden vor).

An der Abwehr des feindlichen Luftangriffs waren Luftstreitkräfte, Flugabwehrraketen, mobile Schießgruppen und REB-Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte beteiligt.

Die Luftabwehr arbeitete in den Regionen Kiew, Cherson, Tscherkassy, Sumy, Dnipropetrowsk und Poltawa.

Wir möchten daran erinnern, dass es in der Nacht in Krywyj Rih eine Reihe von Explosionen gab. Es gab mindestens zwei davon. Die erste Explosion in der Stadt war um 1 Uhr morgens zu hören.