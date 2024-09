Luftwaffe: 66 Shaheds über Nacht in 8 Regionen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Infolge eines Luftkampfes wurden 66 russische Shahed-Kampfdrohnen in acht Regionen der Ukraine abgeschossen, meldete die Luftwaffe der Ukraine am Morgen des 24. September

In der Nacht zum 24. September haben die Luftverteidigungskräfte 66 Shaheds abgeschossen, die von der russischen Armee zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt wurden.

Dies meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Morgen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Funktechnik der Luftwaffe in der Nacht zum 24. September (von 20.00 Uhr am 23.09. bis 07.00 Uhr am 24.09.) 85 Luftangriffsfahrzeuge entdeckt und eskortiert hat:

*

eine ballistische Rakete des Typs Iskander-M aus der Region Rostow – Russische Föderation; * zwei Lenkraketen des Typs Ch-59/69 aus dem Luftraum der Region Brjansk – Russische Föderation; * eine Rakete (Typ noch zu bestimmen) aus der Region Kursk – Russische Föderation; * 81 Kampfdrohnen des Typs Shahed aus den Regionen Kursk und Primorsko-Achtarsk – Russische Föderation. * Die Hauptangriffsrichtung lag im Norden und im Zentrum der Ukraine. Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung und mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Luftstreitkräfte und Verteidigungskräfte abgewehrt.

„Als Ergebnis des Luftkampfes wurden 66 feindliche Angriffsdrohnen in den Regionen Kiew, Schytomyr, Tscherkassy, Winnyzja, Kirowohrad, Poltawa, Sumy und Mykolajiw abgeschossen“, heißt es in der Erklärung. 13 weitere Drohnen wurden in mehreren Regionen der Ukraine durch aktive Gegenmaßnahmen der Verteidigungskräfte abgeschossen.