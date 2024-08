Luftwaffe schießt in der Nacht zum 3. August 24 russische Angriffsdrohnen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das Luftwaffenkommando der Streitkräfte der Ukraine meldet, dass die ukrainische Luftabwehr in der Nacht zum 3. August 24 Angriffsdrohnen von Shahedi über 9 Regionen der Ukraine abgeschossen hat

In der Nacht zum 3. August 2024 hat die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine 24 Shahedi-Angriffsdrohnen über 9 Regionen der Ukraine abgeschossen.

Dies teilte das Luftwaffenkommando am Morgen des 3. August mit.

Dem Bericht zufolge hat die russische Armee die Ukraine mit zwei S-300 Flugabwehrlenkraketen aus dem besetzten Gebiet der Region Donezk, zwei X-31P Anti-Radar-Raketen aus dem Luftraum über dem Schwarzen Meer und 29 Angriffsdrohnen vom Typ Shahedi vom Kap Chauda – Krim, Primorsko-Achtarsk und Kursk aus angegriffen.

Die ukrainische Luftwaffe schoss 24 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed in den Regionen Cherson, Odessa, Mykolajiw, Poltawa, Sumy, Dnipro, Kyjw, Winnyzja und Schytomyr ab.

Am 2. August teilte die Luftwaffe mit, dass die ukrainischen Luftverteidigungskräfte in den vergangenen und den laufenden Tagen 11 russische Drohnen verschiedener Typen abgeschossen haben und dass es den Verteidigungskräften am 1. August gelungen ist, sieben Drohnen zu zerstören.