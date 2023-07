Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine hat 12 Angriffe gegen russische Truppen geflogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden kam es zu heftigen Kämpfen in den Richtungen Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdiyivka und Marjinka, wo 36 militärische Zusammenstöße stattfanden. Dies meldete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Morgenbericht am Samstag, den 8. Juli.

Es wird darauf hingewiesen, dass Russland heute Nacht einen weiteren Angriff auf die Ukraine mit iranischen Drohnen des Typs Shahed durchgeführt hat. Informationen über die Folgen dieses Terrorangriffs werden derzeit noch geklärt.

In den vergangenen 24 Stunden hat der Feind auch mit iranischen Drohnen angegriffen. 12 von 18 dieser UAVs wurden zerstört.

Darüber hinaus führten die Russen einen Raketenangriff auf eine Infrastruktureinrichtung in Saporischschja, 53 Luftangriffe und rund 60 Granatenangriffe mit MLRS auf Stellungen unserer Truppen und bewohnte Gebiete durch. Die Infrastruktur wurde zerstört und die Zivilbevölkerung kam zu Schaden.

An nur einem Tag haben die Angreifer mehr als 112 ukrainische Siedlungen mit Artillerie und Mörsern beschossen.

Die russischen Truppen griffen erfolglos Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdiyivka, Marjinka und Shakhtyorsk an.

Gleichzeitig führen die Streitkräfte der Ukraine weiterhin offensive Operationen in Richtung Melitopol und Berdjansk durch. Unsere Truppen festigen ihren Einfluss auf die eingenommenen Stellungen und führen Feuer- und Gegenfeuergefechte.

In den letzten 24 Stunden hat die Luftwaffe der Verteidigungskräfte sieben Angriffe auf die Konzentrationsbereiche des gegnerischen Personaldepots, vier Angriffe auf Flugabwehrraketenkomplexe und einen auf den gegnerischen Kontrollposten durchgeführt. Unsere Verteidiger zerstörten auch zwei Aufklärungsdrohnen.

Raketen- und Artillerieeinheiten trafen im Laufe des Tages zwei Gefechtsstände, ein Munitionsdepot, acht Artilleriefahrzeuge in Feuerstellungen, zwei Flugabwehrstellungen und zwei Stationen für elektronische Kampfführung.