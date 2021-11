Mädchenleiche in Melitopol gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Dienstagmorgen, dem 2. November, wurde an der nördlichen Ausfahrt von Melitopol die Leiche eines Mädchens gefunden, berichtet die Lokalzeitung RIA Melitopol.

Es wird darauf hingewiesen, dass die grausige Entdeckung in der Nähe einer Tankstelle am Ausgang der Stadt in Richtung Zaporizhzhia gefunden wurde.

Nach Angaben der Zeitung ist eine der Versionen Selbstmord, da sich das Mädchen unter das Auto geworfen haben könnte.

Die Polizei arbeitete am Tatort…