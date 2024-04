Das Main Intelligence Directorate hat in Moskau einen Hubschrauber zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Ka-32 Mehrzweckhubschrauber ist auf einem Flugplatz in Moskau in Brand gesetzt worden. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Freitag, den 26. April mit.

Es wird angegeben, dass der Hubschrauber heute Nacht auf dem Flugplatz Ostafievo des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation verbrannt ist.

Nach Angaben des Geheimdienstes gehört dieser Flugplatz dem russischen Verteidigungsministerium und wird gemeinsam mit Gaspromavia, einem Unternehmen der Gasprom, betrieben.

„Die zerstörte Einheit von Flugzeugen wurde vom Aggressorstaat im Interesse des Moskauer Luftfahrtzentrums eingesetzt, insbesondere – um die Operationen der russischen Besatzungsarmee zu unterstützen“, berichtete die Hauptdirektion des Geheimdienstes

Zuvor war bekannt geworden, dass der Transporthubschrauber Mi-8 auf dem Flugplatz Kryazh in der russischen Stadt Samara zerstört worden war. Die Russen hatten ihn im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt, insbesondere für den Transport von Waffen und Personal.

Ebenfalls im April zerstörten die ukrainischen Streitkräfte auf der vorübergehend besetzten Krim einen Ka-27 U-Boot-Hubschrauber.