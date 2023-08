Maljar meldet Teilerfolge in zwei Richtungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verteidigungskräfte setzen ihre Offensivoperationen in den Richtungen Melitopol und Berdjansk fort. Dies meldete die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Donnerstag, den 10. August, in ihrem Telegram-Kanal.

„Trotz der besonders schweren Kampfbedingungen und des feindlichen Widerstands haben unsere Truppen Teilerfolge in Richtung Uroschajnoje, südlich und südöstlich von Staromajorskoje“, schrieb sie.

Sie fügte hinzu, dass die Lage im Osten weiterhin schwierig sei. Insbesondere halten die Streitkräfte der Ukraine die Offensive der russischen Armee in den Richtungen Kupjansk und Lymansk auf.

„In der Richtung Bachmut an der Südflanke setzen unsere Truppen ihre Offensivaktionen fort. Die feindlichen Truppen haben erfolglos versucht, die verlorene Stellung in der Nähe von Kleshchyivka wiederherzustellen. Die schweren Kämpfe gehen weiter“, berichtete sie.

Maljar berichtete über die „schwierige“ Abschreckung der russischen Offensive in Richtung Awdijiwka und Marjinka.

Zuvor hatte die stellvertretende Verteidigungsministerin erklärt, dass die russischen Angreifer eine offensive Gruppierung gebildet und ihre Angriffe auf die Richtung Kupjansk konzentriert hätten.

