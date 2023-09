Maljar sagte, dass die Streitkräfte der Ukraine gewinnen müssen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine braucht eine Menge Waffen, um die Russen im Krieg zu besiegen. Dies erklärte die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine Hanna Maljar in einem Interview mit Radio Liberty am Samstag, den 9. September.

„Der Geist der ukrainischen Armee wird nicht schwächer, er ist so stark wie zu Beginn des Krieges. Und wenn wir die gleiche Anzahl an Waffen hätten wie die Russen, wären wir in der Lage, unsere Gebiete sehr schnell zu befreien“, sagte sie.

Gleichzeitig, so Maljar, haben die Russen heute viel mehr Waffen, und genau das verlangsamt die Aktivität der ukrainischen Streitkräfte.

Sie wies darauf hin, dass die ukrainischen Verteidiger Langstreckenwaffen benötigen, um alle besetzten Gebiete zu befreien, sowie eine Luftabwehr zum Schutz des Himmels und der Luftfahrt.

Unabhängig davon wies sie auf den Mangel an Munition hin.

„Um den Unterschied bei der Munition zu verdeutlichen: zum Beispiel an der Ostfront… Dort feuern die Russen pro Tag manchmal acht-, zehnmal mehr Granaten ab, als wir in der Lage sind, darauf zu antworten. Wie lauten diese Zahlen? Letzte Woche? zum Beispiel gab es 8.000 Granatenangriffe von russischer Seite. In Munition ist 380 Tausend Granaten“, betonte Maljar.

Zuvor war bekannt geworden, dass das ukrainische Militär in der Region Donezk drei neueste russische Panzer T-90M Proryw zerstört hat. Der Feind erlitt Verluste in der Nähe des Dorfes Andrijiwka.

Spezialeinsatzkräfte zeigten die Zerstörung des feindlichen Bootes durch eine Drohne