In der Region Mykolajiw hat ein Anwohner seinen Begleiter bei der Jagd erschossen und getötet. Dies wurde von der örtlichen Polizei am Vortag gemeldet.

Der Vorfall ereignete sich in dem Dorf Mikhailovka in der Region Mykolajiw. Am Tatort stellte die Polizei fest, dass das 44-jährige Opfer mit Bekannten auf die Jagd gegangen war. Einer der Jäger gab einen Schuss ab und traf das Opfer.

Es wurde ein Strafverfahren nach dem Artikel über vorsätzlichen Mord (Teil 1 von Artikel 115 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) eingeleitet. Die Polizei untersucht alle Umstände der Tragödie und führt erste Ermittlungsmaßnahmen durch. Die Waffe wurde beschlagnahmt.

Die Publikation Novosti-N wiederum berichtet, dass es sich bei dem toten Jäger um den ehemaligen stellvertretenden regionalen Militärkommissar der Region Mykolajiw, Olexander Zholud, handelt. Dies wurde ihm von seinen Bekannten erzählt.

„Nach ihren Angaben wurde der tödliche Schuss in dem Moment abgegeben, als das Gewehr in den Händen des Bataillonskommandeurs Wassili Rogoza war. Olexander Zholud war zum Zeitpunkt des Schusses in der Nähe und wurde aus nächster Nähe verwundet, so dass die Verletzung tödlich war“, schrieb die Publikation…