Ein Mann wurde in der Region Ternopil verurteilt, weil er seine Genitalien gezeigt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Ternopil, im Dorf Zaboyki in der Nähe des Dorfladens, hat sich ein Mann an drei Mädchen geklammert und ihnen seine Genitalien gezeigt. Das Bezirksgericht der Stadt Ternopil hat ihn verurteilt, berichtet TSN.

Es wird angegeben, dass sich der Vorfall im August 2023 ereignete.

„In der Gartenlaube in der Nähe des örtlichen Ladens saßen drei minderjährige Mädchen. Ein Mann näherte sich ihnen, zog seine Hose aus und begann, seine Genitalien zu zeigen. Anschließend legte der Mann seinen Penis auf einen Tisch in der Nähe einer der Minderjährigen. Die Mädchen erschraken und rannten in den Laden, während der Verdächtige begann, die Kinder zu beschimpfen und zu belästigen. Er wurde von der Verkäuferin beschwichtigt“, heißt es in dem Bericht.

Bei der Verhandlung gab der Verdächtige seine Schuld zu, verweigerte aber die Aussage. Das Gericht befand ihn gemäß Artikel 156 Teil 1 und Artikel 156 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine für schuldig und verurteilte ihn zu fünf Jahren Haft, wobei die eigentliche Haftstrafe durch zwei Jahre auf Bewährung ersetzt wurde.

Außerdem wurde er in das einheitliche Register der Personen eingetragen, die wegen Straftaten gegen die sexuelle Freiheit und die sexuelle Unversehrtheit von Minderjährigen verurteilt wurden.

In der Region Tscherniwzi wurde ein Bewohner des Dorfes Rzhavintsy Tscherniwzi für zwei Monate inhaftiert. Rzhavintsy Tscherniwzi, der seinem Nachbarn und der Polizei sein Geschlechtsorgan zeigte.

In Lwiw wurde ein 18-jähriges Mädchen, das an der Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels Sex hatte, wegen Rowdytums mündlich verwarnt. Ihr Partner wurde vom Gericht zu einer Geldstrafe von 51 Hrywnja verurteilt.