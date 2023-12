In Mariupol wurde ein Auto mit einem russischen Offizier in die Luft gesprengt - Andrjuschtschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im vorübergehend besetzten Mariupol haben Partisanen ein Auto mit einem Offizier darin in die Luft gesprengt. Dies berichtete der Berater des Bürgermeisters von Mariupol Peter Andrjuschtschenko am Samstag, den 16. Dezember in Telegram.

Der Widerstand in Mariupol hat das Auto eines russischen Offiziers einer der kaukasischen Einheiten in die Luft gesprengt. Zusammen mit dem Offizier. In der Nesterova Straße im Primorsky Bezirk (dem sogenannten Dorf Kirovka), schrieb er.

Ihm zufolge befindet sich der Offizier in einem Krankenhaus in Mariupol.

Andrjuschtschenko fügte hinzu, dass die Explosion zeitgleich mit den Explosionen in Mariupol stattfand, was es ermöglichte, sie vor der russischen Polizei und dem FSB zu verbergen.

Wir erinnern daran, dass am späten Abend des 14. Dezember in Mariupol Explosionen zu hören waren und Brände ausbrachen. Später wurde bekannt, welche Folgen die Treffer auf die örtliche Fabrik und auf das Gebiet in der Nähe der Hafenstadt hatten, wo die Angreifer militärische Ausrüstung und Teile der Luftabwehrsysteme gelagert hatten.