McDonald's hat die Arbeit in Krementschuk und Poltawa wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Fast-Food-Kette McDonald’s hat die Arbeit von zwei Restaurants in Krementschuk auf der Kievskaya Street, 6, und in Poltawa auf der Evropeyskaya Street, 187-A wieder aufgenommen. Das berichtet der Pressedienst des Unternehmens.

Das Restaurant in Poltawa befindet sich auf der Straße, die zum Stadtzentrum führt, in der Nähe der Autobahn Kiew – Charkow. Das Restaurant in Krementschuk liegt in der Nähe der Verkehrsverbindung Dnjepr-Krementschuk-Kiew.

Mit der Eröffnung dieser Filialen hat McDonald’s bereits mehr als 70 % der Restaurants der Kette wiedereröffnet. Insgesamt gibt es jetzt 87 McDonald’s-Restaurants in der Ukraine.

Die Betriebe werden von 07.00 bis 22.00 Uhr geöffnet sein und verstärkte Sicherheitsvorschriften einhalten, wonach das Team im Falle eines Luftangriffsalarms alle Vorgänge schnell abschließen und den Betrieb schließen wird, damit sich Mitarbeiter und Gäste in Sicherheit bringen können.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle einer erhöhten Nachfrage in den ersten Betriebstagen die Betriebe nur für eine begrenzte Anzahl von Besuchern geöffnet sein werden, um die aktualisierten Sicherheitsverfahren effektiver zu üben.

