Der ukrainische Geheimdienst hat angeblich alle geheimen Dokumente aus Kiew entfernt und an „sicheren Orten“ versteckt. Dies berichtete die Washington Post am Samstag, den 29. Januar.

„Der ukrainische Geheimdienst hat sensible Akten und Ausrüstung aus seinem Hauptquartier in der Hauptstadt an sichere Orte im Westen des Landes gebracht“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass Präsident Wolodymyr Selenskyjj und sein Team einen Großangriff der Russischen Föderation nicht ausgeschlossen haben, was laut der Zeitung der Grund für diese Maßnahmen war…